2023'ün En İyi 5 Filmi İstanbul Modern Sinema'da Gösterilecek

Film eleştirmenleri tarafından seçilen 2023'ün en iyi 5 filmi "Top 5" başlığıyla, 8-13 Haziran'da, İstanbul Modern Sinema'da sinemaseverlerle buluşacak.

Programda, Cannes'da kazandığı "Büyük Ödül"ün ardından Oscar'da "En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görülen "İlgi Alanı", Hayao Miyazaki'nin Akademi Ödülleri'nde "En İyi Animasyon" seçilen "Çocuk ve Balıkçıl", Martin Scorsese'nin yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Dolunay Katilleri", "Film Comment" dergisinin 2023'ün en iyi filmi ödülüne layık gördüğü "Bir Skandalın Peşinde" ve Romanya'nın Oscar adayı "Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin" filmi yer alıyor.

Gösterimlerin, 9 Haziran'da ücretsiz olacağı etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve biletler için "istanbulmodern.org" adresi ziyaret edilebilir.