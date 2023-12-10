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2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa'dan Türkmenistan'a devredildi

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2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa etkinliklerinin kapanış programıyla 'Kültür Başkentliği' unvanı Türkmenistan'ın Anev kentine devredildi. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin sembol şehri Şuşa'da düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan ve Türkmenistan Kültür Bakanları, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi ve diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa etkinliklerinin kapanış programıyla "Kültür Başkentliği" unvanı Türkmenistan'ın Anev kentine devredildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin sembol şehri Şuşa'da düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve TÜRKSOY'a üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Bakan Kerimli, etkinlikte yaptığı konuşmada, yıl boyunca Şuşa'da çok sayıda etkinlik düzenlendiğini, bu etkinliklerde hem Azerbaycan'ın hem de Türk dünyasının zengin kültürünün tanıtıldığını bildirdi.

Kerimli, işgalden kurtarılan tüm bölgelerde kapsamlı imar ve ihya çalışmalarının yapıldığını hatırlatarak, "Şuşa'nın da tarihi ve kültürel yapıları restore ediliyor. Kültürel yaşam Şuşa'ya geri dönüyor." dedi.

Türkmenistan Kültür Bakanı Şamuradov ise Türk devletleri arasında kültürel ilişkilerin gelişimi için geniş imkanlar bulunduğunu belirtti.

Şamuradov, TÜRKSOY'un hayata geçirdiği etkinliklerin Türk dünyasının birliğine hizmet ettiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Kerimov da Şuşa'da yapılan imar ve restorasyon çalışmaları hususunda bilgi verdi.

Kerimov, Şuşa'da son 3 yılda 16 tarihi anıtın restore edildiğini bildirdi.

Etkinlikte Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli, TÜRKSOY Daimi Konseyi Koordinatörlüğü'nü Türkmenistan Kültür Bakanı Şamuradov'a devretti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Kerimov ise "Kültür Başkentliği" unvanının Türkmenistan'ın Anev şehrine devredilmesinin sembolünü Anev Belediye Başkanı Rövşen Cumayev'e takdim etti.

Etkinlik, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistanlı sanatçıların konser programı ile devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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