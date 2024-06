10 Ekim Gar Katliamı Davası 1 Temmuz'a Ertelendi

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - 10 Ekim Gar Katliamı davasının bugün karar çıkması beklenen 25'inci duruşması, sanık avukatlarının katılmaması nedeniyle 1 Temmuz'a ertelendi. Duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında "1 Temmuz günü aynı motivasyonla, aynı öfkeyle geleceğiz. Karar her ne ise o kararı teşhir edeceğiz, haksız kararların her zaman karşısında duracağız" denildi.

Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015'te IŞİD'in canlı bombalarıyla 104 kişinin katledilmesine ilişkin davanın 25'inci duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada yakınlarını kaybedenler ve yaralılar dinlendi. Sanıklardan Erman Ekinci'nin avukatının 3 gün sağlık rapor aldığı için savunmasını alınamayacağını kaydeden mahkeme başkanı, diğer sanık avukatlarının da öğleden sonra duruşmaya katılmadıkları için savunmalarının alınamayacağını belirtti. Sanık avukatlarının savunmalarının alınması için duruşma 1 Temmuz saat 09.30'a ertelendi.

Duruşmanın ardından 10 Ekim Barış Derneği ve katliamda yakınlarını kaybedenler, basın açıklaması yaptı. 10 Ekim Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık, "Sanık avukatlarının sudan gerekçelerle katılmamaları neticesinde duruşma ertelendi. 1 Temmuz'a ertelenmesinin bir sebebi de karar açıklandığında bizim yeteri kadar katılım olmadan boş sıralara karar açıklaması olduğunu düşünüyoruz. Ama mahkeme heyetine bir kez daha sesleniyoruz. Eğer böyle bir gerekçeniz varsa fena halde yanılıyorsunuz. Biz gerekli katılımı 1 Temmuz'da da başka tarihte de sağlarız. Bizim için adaletin tesisi herhangi bir mahkemenin vereceği karar değildir. Biz gerçek adaletin tesisi ve bu mitingin esas talebi olan barış sağlanana kadar asla ve asla mücadelemizi bırakmayacağız" dedi.

"1 Temmuz günü aynı motivasyonla, aynı öfkeyle geleceğiz"

10 Ekim Derneği Eş Sözcüsü Mehtap Sakinci de "Bugün tekrardan ailelerin yıllar sonra duygularını dile getirdiği ve mahkeme heyetinin de hiçbir renk vermeksizin bizi dinleyen ama anladığından emin olamadığımız saatler geçirdik. Açıkçası şunu söylemek gerekiyor; mahkeme heyeti hiç bu kadar derinlemesine bilgi sahibi olmamıştı. Bu yüzden mahkeme heyetinin bundan sonra vereceği karar bizim için çok değerliydi. Ama görüyoruz ki sanık vekillerinden birinin sağlık mazeretinin bitmesini takiben duruşma günü bırakması bu dosyanın karar aşamasına geldiği anlamına geliyor. Bu kararın da kuvvetle muhtemel mütalaa doğrultusunda olacağını düşündüğümüz için saatlerdir anlattıklarımızın da bir karşılığının olmadığını düşündüğümüzü üzülerek söylemek istiyorum. Biz yargılamanın bu aşamasında karara gidilmemesi gerektiğini, araştırılacak pek çok hususun olduğunu ve tüm taleplerimizin reddedilişinin aslında her şeyden önce adil yargılanma hakkının ihlali olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Buradan çıkacak kararın büyük bir adaletsizlik getireceğini anlatmaya çalıştık. Biz 9 yıldır meselenin özünü anlatmak için dil döküyoruz. Meselenin özü bu bir siyasi cinayet, bu bir katliam ve katliam kapsamında talebimiz gerçek adalet. 1 Temmuz günü aynı motivasyonla, aynı öfkeyle geleceğiz. Karar her ne ise o kararı teşhir edeceğiz, haksız kararların her zaman karşısında duracağız" diye konuştu.

"Mutlaka gerçek adalete bu dosya için ulaşacağız"

Avukat İlke Işık da "Kamu görevlilerini yok sayan, onların sorumluluğuna bakmayan, onların sorumluluğunu görmeyen mütalaayı bakalım pazartesi günü de söyleyecek mi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi. Tek sözümüz var. 10 Ekim için adalet istiyoruz ve bu mücadele devam edecek. Mutlaka gerçek adalete bu dosya için ulaşacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.