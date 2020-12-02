Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

02.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:30
Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Şiran Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Eldiğin köyünde Kovid-19 vakaları ile temaslı sayısının fazlalığı değerlendirildi.

Kurul kararınca köyde bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İmamoğlu, suikast iddialarıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
İmamoğlu, suikast iddialarıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

İlgili Haberler

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
ÇANAKKALE - Bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
ÇANAKKALE - Bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Son dakika haberleri! Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberleri! Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Osman Kavala Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Acun Ilıcalı Ariana Grande Diego Armando Maradona
Spor Falcao Gökhan Gönül Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Terör Rusya Pfizer Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 22:31:34. #1.14#
title