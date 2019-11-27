Güdüllü liselilerin madalya sevinci

27.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:20

Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan Safiye Akdede çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri girdikleri yemek yarışmasında 2 gümüş, 1 bronz madalya aldı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gasrto Antalya Yemek Yarışması'na katılan okulumuz öğrencilerinin madalya ile dönmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın şunları kaydetti:

"İlçemizde bulunan Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, Belediyemiz sponsorluğunda gönderdiğimiz Antalya'dan madalya ile dönmüşlerdir. 37 ülkeden katılan ve 300 dolayında yarışmacının katıldığı bir yarışmada, ilk üçe girmek çok önemli. Öncelikli olarak öğrencilerimizi ve okul idaresini tebrik ederim. Bu okulumuzun Anadolu Lisesi Aşçılık Sınıfı öğrencileri, burada yaptıkları yemek ve sunumlarıyla 2 gümüş, 1 bronz madalya almışlardır. Ayrıca, yarışmayı da 3'üncü olarak tamamlamışlardır. Bu da ilçemizde verilen eğitimin kalitesinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir."

Kaynak: AA