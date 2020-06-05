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GTB'den tarım ve gıda sektörlerinde pandemi sonrası fırsatlar eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üyelerine yönelik 'Tarım ve Gıda Sektörlerinde Pandemi Sonrası Fırsatlar' konulu online eğitim düzenledi.

GTB'den tarım ve gıda sektörlerinde pandemi sonrası fırsatlar eğitimi
05.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:08

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üyelerine yönelik 'Tarım ve Gıda Sektörlerinde Pandemi Sonrası Fırsatlar' konulu online eğitim düzenledi.

KOBİ Eğitim Danışmanı Cüneyt Örkmez'in konuşmacı olarak katıldığı programda, katılımcılara pandemi sonrası tarım sektörü ve gıda endüstrisinde beklenen değişimler hakkında bilgiler verildi.

Pandemi sürecinde, üyelerine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını dijital platformlar aracılığıyla sürdüren Gaziantep Ticaret Borsası, bu etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Gıda ve tarım sektöründe yer alan GTB üyelerinin video konferans sistemi ile katılım sağladığı online eğitim, aynı zamanda borsanın sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

'Tarım ve Gıda Sektörlerinde Pandemi Sonrası Fırsatlar' konulu eğitime konuşmacı olarak katılan KOBİ Eğitim Danışmanı Cüneyt Örkmez, COVİD-19'la birlikte dünyada daha önce yaşanmamış belirsizliklerin hakim olduğu bir sürecin yaşandığını söyledi.

Pandemi sonrası yaygın görüşün artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yönünde olduğunu belirten Örkmez, "Eskisi gibi olmayacak derken tam olarak ne kastediliyor ne anlatılmak isteniyor onlara çok iyi bakmak lazım. Ben birçok şeyin eskisi gibi olmaya devam edeceğini düşünüyorum fakat belki bazı uygulamalar ve özellikle müşterinin değer verdiği şeylerde bir farklılaşmaya gidileceğini öngörüyorum. Çünkü insanlar farklı bakış açılarına sahip. Bu süreçte insanlar ihtiyacı olmayan yani ihtiyacından daha fazla şeyleri stoklama gereksinimi duydu. Bu nedenle dünyada birçok ülkede istenilen gıdaya ulaşım noktasında çeşitli zorluklar yaşandı. Dünya ile kıyasladığımız zaman Türkiye'de bizim marketlerde ürüne ulaşamama gibi bir sorun yaşanmadı. Yine bu süreçte insanlar çalışma biçimlerini ve yaşama şekillerini sorgulamaya başladılar. Yaşanan bu durum dijitalleşmenin öneminin kavranmasının yanı sıra işlerin nasıl geliştirilebileceği ve piyasalarda ne gibi fırsatlar olduğu konusunda da insanlara fikirler verdi" dedi.

COVİD-19 salgınının tarım ve gıdanın insanlık için ne derece vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çeken Örkmez, "Tarım yıllar yılı dünya ülkelerinde sanayileşmenin biraz daha gerisinde, daha ziyade sanayileşemeyen ülkelerin uğraştığı bir uğraş gibi görüldü. Çünkü yüksek katma değer üzerine konuşulan şeyler genelde hep endüstri ve sanayiyle ilgili konulardı. Bu süreç bir noktada bu algının yanlış olduğunu ortaya koydu. Pandemi sonrası, tarım ve gıda alanında yatırım yapacak yeni girişimcilerin ortaya çıkacağı yeni bir dönem olacak. Bu nedenle rekabetin artacağı bu sektörlerde iş yapan mevcut şirketlerin değişim zorunluluğunun altını özellikle çizmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmasında inovasyonun önemine de dikkat çeken Örkmez, yeni gıda endüstrisinde inovasyonun sosyolojik yada teknolojik değişime yol açan yeni olarak algılanan fark oluşturan fikir, proses, ürün yada hizmetlerin üretilmesi anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Eğitim programı katılımcılardan gelen sorulan cevaplandırılması ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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