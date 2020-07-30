Görgü tanığı kampçı, kadın polisin öldüğü geceyi anlattı
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Görgü tanığı kampçı, kadın polisin öldüğü geceyi anlattı

Antalya'nın Kemer ilçesinde evliliklerinin 10. yıl dönümünde denizde ölü bulunan kadın polis memurunun sudan çıkartma çalışmalarına katılan kampçı Hüseyin Ilgın, "Kıyıya gelen şahıs 'imdat' diye bağırdı.

Görgü tanığı kampçı, kadın polisin öldüğü geceyi anlattı
30.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:47

Antalya'nın Kemer ilçesinde evliliklerinin 10. yıl dönümünde denizde ölü bulunan kadın polis memurunun sudan çıkartma çalışmalarına katılan kampçı Hüseyin Ilgın, "Kıyıya gelen şahıs 'imdat' diye bağırdı. Eşini iki genç sudan çıkardı ama ölüydü" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi ve çocuğuyla Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde, evliliklerinin 10. yıl dönümü gecesi girdiği denizde cansız bedeni bulundu.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 1 çocuk annesi polisin cenazesi, ailesi ve eşi Seyit Özdoğan tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Karabük'e götürüldü.

"100 METRE AÇIKTAYDI"

Olay gecesi bölgede kamp yapan Hüseyin Ilgın ise yaşananları anlattı.

Bölgede kamp yapan Hüseyin Ilgın, dün akşam geç saatlerde denizden 'imdat' sesinin geldiğini anlatarak, "Ne olduğunu bilemedik. Projektör ve ışıklar yandı. Karanlıkta bir adam gördük, iki genç hemen suya atladı. Şahsın yanındaki karısıymış sonradan öğrendik. Kadını denizden dışarı çıkardılar fakat ölmüştü. Nefes kontrolü yaptık, çok su yutmuştu, ağzından köpükler çıkıyordu. Denizden çıkarıldığı zaman ölüydü. Yanındaki eşiydi, birlikte yüzüyorlarmış. 500 metre kadar ileride yüzüyorlarmış. 3 yaşındaki çocukları çadırlarındaydı" dedi.

"KIYIYA GELİNCE 'KARIM' DEDİ"

Seyit Özdoğan'ın 'kurtarın'diye bağırdığını aktaran Ilgın, "Gençler o sırada eşini denizden çıkarıyorlardı. Yaklaşık 100 metre kadar açıktaydı. Suda başka birinin olduğunu sonradan fark ettik. Adam kıyıya gelince 'karım var' dedi. Biz suda kadını fark ettiğini görünce hemen 112'yi aradık. Sağlık ekipleri ilgilendi ama kadın hayatını kaybetmişti. Kadını sudan çıkaranlar da kamp yapan gençlerdi" ifadelerini kullandı.

(Hanım Türk/İHA)

Kaynak: İHA

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