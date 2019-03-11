Gönül Belediyeciliğini Merkezimize Aldık"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Gönül belediyeciliğini bugün yine merkezimize aldık." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'in proje tanıtım toplantısına katıldı.

Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçimlere gittiğini, şehirleri 2023 ve ötesine taşıyacak kadroların seçileceğini hatırlatan Karaaslan, Cumhur İttifakı ile birlikte gönül belediyeciliği anlayışının şehirlerde hakim olacağını ifade etti.

Karaaslan, gönül belediyeciliğini 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile tanıştırdığına dikkati çekerek,"Gönül belediyeciliğini bugün yine merkezimize aldık. 2001'den bu güne kadar çokça seçimler atlattık. Her birinde milletimizle farklı duyguları ama yine ortaklıklarımız üzerinden verdik. Önümüzdeki 31 Mart seçimleri için şimdi dünden daha güçlüyüz." diye konuştu.

Gönül belediyeciliğinin aynı zamanda cesaret işi de olduğunu vurgulayan Çiğdem Karaaslan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz da meydanlarda kurduğumuz bu gönül birlikteliğinin adresi olan Cumhur İttifakı, bir birinden kıymetli 17 belediye başkan adayıyla inşallah 31 Mart sonrasında şehrimizin emanetini en üst seviyede taşıyacak değerli Mustafa Demir ile birlikte yola devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem bu vizyonu şehirciliğe karşı bakış açımızın ve şehrimizi hem ekonomide hem sosyal hayatta, hem kültürel hayatta hem çocuklarımız, engellilerimiz, kadınlarımız için toplumun tüm dezavantajlı kesimleri ve her ferdi için Samsun'umuz için ortak bir hayalde buluştuk. "

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise 11 ana başlıkta topladığı projelerini 1919'un 100. yılına vurgu yapmak için hazırlanan 100. yıl logosuyla birlikte tanıttı.

Görevi boyunca elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini ifade eden Demir, "Çok çalışacağız. Herkes taşın altına elini koyacak. Samsun ancak insanlarıyla yükselir. Ben üzerime düşeni kazandığımda Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olarak sabah namazı mesaime başlayıp 5 yıl gece gündüz Allah izniyle koşturarak yapacağım." dedi.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, ilçe belediye başkanları ile başkan adayları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA