Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
07.01.2021 04:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 04:28
Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyüne 48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak