Giresun'da Bulancak-Kovanlık kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da Bulancak-Kovanlık kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız - Haberler | Güncel
Giresun'da Bulancak-Kovanlık kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Beldeye ulaşım ise Alibeyköy yolundan sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Burak Deniz Dilan Çıtak
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Ümit Öztürk Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun'da Bulancak-Kovanlık kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:32:22. #1.14#
title