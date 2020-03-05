Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti

05.03.2020 07:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:56

Amerikalı bilim insanları gen mühendisliği işlemi olan CRISPR yöntemini ilk kez bir hastanın vücudunda denediklerini açıkladılar.



Portland'daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde bulunan Casey Göz Enstitüsü'nde gerçekleştirilen müdahale genetik bir sebeple gözleri görmeyen bir hasta için uygulandı. Euronews.com'da Görüntüle