Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti
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Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti

Amerikalı bilim insanları gen mühendisliği işlemi olan CRISPR yöntemini ilk kez bir hastanın vücudunda denediklerini açıkladılar.

05.03.2020 07:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:56
Genetik körlüğü tedavi etmek için ilk CRISPR ameliyatı gerçekleşti

Amerikalı bilim insanları gen mühendisliği işlemi olan CRISPR yöntemini ilk kez bir hastanın vücudunda denediklerini açıkladılar.


Portland'daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde bulunan Casey Göz Enstitüsü'nde gerçekleştirilen müdahale bir sebeple gözleri görmeyen bir hasta için uygulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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