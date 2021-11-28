Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kahramanmaraşlı Gençlerle Buluştu

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kahramanmaraş Gençlik Çalıştay'ında" gençlerle buluştu. Gençlik Merkezinde düzenlenen çalıştayda gençlerle bir süre hasbihal eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu, Çalıştay sonrasında ise beraberindeki heyet ile birlikte merkezdeki kurslara katılan gençleri ziyaret ederek yakından ilgilendi. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na çalıştayda Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraşlı gençler eşlik etti.

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