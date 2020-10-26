Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeni Malatyaspor maçının ardından bu sabah yeniden İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yenilenme antrenmanı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü maçta forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanıyla günü geçirdi. Diğer futbolcular ise koordinasyon, şut çalışması ve dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar