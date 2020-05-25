Gembos Ovası'nda çiftçiler sokağa çıkma günlerinde de tarımsal mesaide
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Gembos Ovası'nda çiftçiler sokağa çıkma günlerinde de tarımsal mesaide

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nda üretim yapan çiftçiler, sokağa kısıtlama günlerinde de tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor.

Gembos Ovası'nda çiftçiler sokağa çıkma günlerinde de tarımsal mesaide
25.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:03

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nda üretim yapan çiftçiler, sokağa kısıtlama günlerinde de tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya'nın Antalya il sınırındaki yaklaşık 22 bin hektarlık alana sahip Gembos Ovası, tarım arazisine sahip yöredeki çiftçilere zengin ürün çeşitliliği ve bereketiyle hasat döneminde önemli kazanç kapısı aralıyor.

Derebucak ilçe merkezinin yanısıra ilçeye bağlı Pınarbaşı ve Göynem mahalle sakinlerinin arazilerinin yer aldığı ovada, hububat ürünlerinin yanısıra çilek, şeker fasulye, karpuz, mısır, patates başta olmak üzere birçok ürün ekilebiliyor.

Çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de korucuyu maske takarak, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek mesaisine devam ediyor.

Derebucak İlçesi Yukarı ve Aşağı Kayalar (Göynem) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gülcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gembos Ovası'nda uzun yıllar önce ağırlık olarak hububat yetiştirilirken, ekilebilir arazilerin sulu tarıma başlamasıyla üretimde birçok ürün çeşitliliğine kavuştuklarını dile getirdi.

Ovada arazisi bulunan üreticilerin bugünlerde ekim mesaisini sürdürdüğünü aktaran Gülcan, şunları kaydetti:

"İlçe Kaymakamımızın desteğiyle maskelerimizi takarak, mesafemize dikkat ederek tarımsal faaliyetlerimizi sokağa çıkma yasağı olan günlerde de sürdürüyoruz. Gembos Ovası'nda çiftçi için mesai çok erken saatlerde başlıyor. Çünkü, ekim zamanının artık sonuna doğru geliyoruz. Arazimize mibzerimizi, kobramızı çekip tohumlarımızı toprakla buluşturduktan sonra evlerimize dönüş yapıyoruz. Biz aile olarak bir miktar tarım arazimizde patates ekiyoruz. İnşallah hasat zamanında beklediğimiz mahsulü ve fiyatları buluruz. Geçen yıl üretici Gembos Ovası'nda yetiştirdiği ürünlerden çok iyi para kazandı, umarım bu yıl da aynı şekilde kazanç elde ederiz. Özellikle şeker fasulye ve çilek üretimimiz son dönemde artış gösterdi. Kaymakamımız, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz, belediye başkanımız ve diğer tarımsal kalkınma kooperatifi başkanlarımızın da elbirliği ile verdiği destek ve katkılarıyla yürüttüğümüz bu faaliyetlerde pazarlama noktasında da sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü, gerçekten yöremizde ekilen bu ürünler organik ürünler. Lezzetine, tadına bakan zaten aradaki farkı çok iyi anlayabiliyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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