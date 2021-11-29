Geleneksel sanatlar Osmanlı mirası kültür merkezinde hayat bulacak

EDİRNE (Habermetre) - Edirne'de geleneksel sanatların yapılacağı "Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi" törenle açıldı.

Akademinin Edirnekari, hüsnühat, süpürgecilik, desenleme, sepet örücülüğü, kispet saraciye, mis sabun, çinicilik ve saray mutfağı atölyelerinde çalışmalar yapılmaya başlandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, akademinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, merkezin 550 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Atölyelerin Edirne'nin turizmine ve ekonomisine katkı sunacağını belirten Canalp, "Edirne her şeyiyle öyle muhteşem bir kent ki dokunduğunuz her yerden tarih fışkırıyor. Siz bu tarihe dokundukça ve onu yeniden ortaya çıkardıkça hem bugününü hem de geleceğini inşa ettiğimiz bir kent haline geliyor. " dedi.

Canalp, turizme ve kültüre yönelik başlatılan ve tamamlanan projeler olduğunu, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle son 19 yılda kente kültür ve turizm anlamında birçok yatırım yapıldığını anlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle Selimiye Camisi'nin restorasyonuna başlanacağını belirten Aksal, şunları kaydetti: "İhalesini gerçekleştirdik, yer teslimini de yapıyoruz. İnşallah ibadete ve ziyaretçilere ara vermeden 2025 yılına kadar Selimiye Camimizin restorasyonunu tamamlayacağız. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün eliyle Hasan Sezai Dergahı, Edirne Büyük Sinagogu'nun restorasyonunu tamamladık ve hizmete sunduk. Enez Ayasofyası Fatih Camisi'nin restorasyonu tamamladık ve kısa zaman sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı ve Mustafa Çelebi Camisi'nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız eliyle Makedon Kulesi'nin çevre düzenleme ihalesini bugün yapıyoruz. Balkan Savaşları Müzesi olarak hizmet verecek Hıdırlık Tabyası'nın restorasyonunu tamamladık, onun da açılışını gerçekleştireceğiz. " AA

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