Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 120,50 liradan satıldı.
13.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:52
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 120,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,45
|38,39
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|51,00
|52,78
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|69,75
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,50
|120,50
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|98,78
|98,78
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|18,00
|18,25
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|20,00
|20,00
Kaynak: AA