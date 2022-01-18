Gaziantep'te okullar yarın da tatil

öğretime yarın da ara verildi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.