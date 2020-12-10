Gaziantep'te gümrük kaçağı 73 cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te gümrük kaçağı 73 cep telefonu ele geçirildi

10.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:30
Gaziantep'te gümrük kaçağı 73 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda polisler, İncilipınar Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurarak, üzerinde ve iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 73 cep telefonuna el konuldu, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

İlgili Haberler

Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mehmet Ersoy Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ Sermiyan Midyat
Spor Neymar Samatta Sörloth Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te gümrük kaçağı 73 cep telefonu ele geçirildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:30:34. #1.14#
title