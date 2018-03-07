Gaziantep'te Fetö Şüphelisi Tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan örgütle iltisaklı dershanede öğretmenlik yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.