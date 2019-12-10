Gaziantep'te çalıntı minibüsle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı
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Gaziantep'te çalıntı minibüsle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te, çalıntı minibüsle inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:10
Gaziantep'te çalıntı minibüsle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

'te, çalıntı minibüsle inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesi'nde bir minibüsün çalındığı yönünde ihbar alan ekipleri, yaptıkları çalışmada araca Karataş Mahallesi'nde ulaştı.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada bazı inşaat malzemeleri bulundu.

Ekipler, yaptıkları incelemede, malzemelerin Bülbülzade Mahallesi'ndeki bir inşaattan çalındığını belirledi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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