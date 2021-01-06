Gaziantep'te 68 bin 540 tablet öğrencilere ulaştırıldı
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Gaziantep'te 68 bin 540 tablet öğrencilere ulaştırıldı

06.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:32
Gaziantep'te 68 bin 540 tablet öğrencilere ulaştırıldı

Gaziantep'te, askıda tablet kampanyası kapsamında temin edilen 68 bin 540 tablet öğrencilere dağıtıldı.

Gaziantep'te, askıda tablet kampanyası kapsamında temin edilen 68 bin 540 tablet öğrencilere dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin finansal iş birliğinde, askıda tablet kampanyası kapsamında binlerce tablet temin edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20 bin tableti kendilerinin temin ettiğini, çevre 7 ilçede dağıtıma başladıklarını belirtti.

Öğrenciler için fırsat eşitliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Tabletim olmadığı için dersimi çalışamadım', 'eğitimde tabletim olmadığı için fırsat eşitliği yakalayamadım', 'istediğim puanı alamadım' gibi bizleri üzecek bahanelerin oluşmasının önüne geçtik. Söz konusu çocuksa paraya pula bakmıyoruz. Allah da bereketini bizlere veriyor. Bu zor şartlarda önemli bir bütçe ile çocuklarımıza yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de kentte 68 bin 540 tablet dağıtıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye geneli düşünüldüğünde Gaziantep'te gerçekleştirilen tablet yardımıyla buradaki öğrencilere 5,5 kat civarında daha fazla tablet konusunda destek olunduğu sonucu ortaya çıkıyor. 'Bana gelmedi, tablet bize verilmedi' denilebilir. Doğrudur bir dizi insana tabletler ulaşmayabilir. Ancak tablet dağıtım kriterlerine göre en ihtiyaçlı aileler belirlenip tabletlerin dağıtımı gerçekleştiriliyor. Objektif kıstaslar baz alınarak öğrencilerimiz belirleniyor. Bir tablet bir öğrencinin hayatında önemli değişiklikleri beraberinde getirecektir. Belediyeler ile yarım saat içinde bu iş birliğinin kararı verildi. Çeşitli tablet seçeneklerinden yola çıkılarak ortalamanın üstünde kalitesi olan tabletler dağıtıma çıkarıldı. Kendi çocuğumuza hangi tableti alıyorsak öğrencilerimiz için de hassasiyetimizi koruyarak aynı kalitede ve kullanışta tabletler almaya gayret gösterdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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