Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uygulama yapıldı.

Kentlerde trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalardaki trafik polisleri, emniyet kemeri denetimi yaptı, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirdi.

Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'nin önünde düzenlenen programda ise simülasyon aracıyla emniyet kemerinin trafik kazalarındaki önemi uygulamalı aktarıldı, kurulan stantlarda polisler, öğrenci ve vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Vali Davut Gül de program kapsamında yoldan geçen sürücü ve yolculara emniyet kemeri konusunda uyarıda bulundu, sürücülerden hassasiyet göstermelerini istedi.

Trafik kazalarının çoğunluğunun dikkatsizlik ve kurallara uyulmamasından dolayı meydana geldiğini söyleyen Gül, kentte emniyet kemeri denetimlerinin elektronik sistemlerle yapıldığını da belirtti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Topçu Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimde Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri kullanmanın önemiyle ilgili bilgilendirdi.

Vali Erin, sürücü ve yolculardan trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyet beklediklerini bildirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Erin, vatandaşları bilgilendirmek ve bu konuda bilinç oluşturmak için aralıklarla çalışmalar yapıldığını dile getirerek, "Yapılan çalışmalar sayesinde ortalama her yıl kaybettiğimiz insan sayısı bu dönemde yüzde 50 azaldı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu, çalışmanın başarılı bir şekilde yürütüldüğünün en somut göstergelerinden biri." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Hacı Mustafa Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, sürücülere emniyet kemeri takmanın önemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Vali Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların trafik konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bu çalışmanın yapıldığını anlattı.

Program kapsamında Vali Coşkun ve İl Jandarma Komutanı Özdurhan, sürücü ve yolculara çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan, Türkoğlu ve Afşin ilçelerinde de kampanya kapsamında uygulama yapıldı.