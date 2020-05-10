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Gaziantep FK Kovid-19 testinten geçecek

Gaziantep FK Kovid-19 testinten geçecek
10.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:40

Gaziantep Futbol Kulübü Sportif Direktörü Fatih İbradı, teknik heyet ve futbolcular ile kulüp personelinin yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirileceğini bildirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Sportif Direktörü Fatih İbradı, teknik heyet ve futbolcular ile kulüp personelinin yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirileceğini bildirdi.

İbradı, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle gereken hassasiyeti göstererek kulübü lige hazırlamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda tüm kulübün yarın tesislerde Kovid-19 testinden geçirileceğini belirten İbradı, şunları kaydetti:

"Kulüp doktorumuz Tarık Baloğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yönelik Kovid-19 testleri yapacak. Karantinada bulunan 4 futbolcumuz ve teknik ekibimiz, karantina sürelerinin sonunda testleri yapıldıktan sonra aramıza katılarak çalışmalara başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü gereği, test sonuçlarımızı aldıktan sonra gerekli bilgilendirmeler kamuoyu nezdinde yapılacak. Profesyonel futbol takımımız, yarın yapılacak testlerin ardından 12 Mayıs Salı günü takım halinde antrenmanlara başlayacak."

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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