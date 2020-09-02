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Gaziantep ağustos ayında ihracatını yüzde 9,4 artırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumundaki Gaziantep, ağustos ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artırarak, 605 milyon 430 bin dolara çıkardı.

Gaziantep ağustos ayında ihracatını yüzde 9,4 artırdı
02.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:15

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumundaki Gaziantep, ağustos ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artırarak, 605 milyon 430 bin dolara çıkardı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, kentin ihracat anlamında önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Bu kapsamda salgın döneminde yaşanan gerilemenin yavaş yavaş toparlandığını aktaran Yıldırım, geçen ay 605 milyon 430 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Böylelikle geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 9,4 arttığını bildiren Yıldırım, ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olma unvanlarını da koruduklarını vurguladı.

Dönemsel olarak bakıldığında 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik ihracat düşüşünün 8 aylık dönemde yüzde 1'e gerilediğini aktaran Yıldırım, "Yıl sonuna kadar bu makasın tamamen kapanıp yeni bir ihracat rekoru kırılacağına gönülden inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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