Gaspçılar, Motosikletli Kuryeyi Silahla Yaraladı

Bir döviz bürosu için çalışan motosikletli kuryeyi silahla yaralayan gaspçılar, paraları alamadan kaçtı.



Alınan bilgiye göre, bir minibüs, Zeytinburnu-Merter kavşağı Cevizlibağ istikametine giden motosikletli kurye Fatih Karkar'ı sıkıştırdı. Kuryeyi durduramayacağını anlayan saldırganlar, araçtan silahla 3 el ateş ederek oradan uzaklaştı.



Açılan ateş sonucu Karkar sol bacağından yaralanırken, yanındaki arkadaşı olaydan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yol kenarında ilk müdahalesi yapılan Karkar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ekiplerce bulunan para çantası, kuryenin çalıştığı döviz bürosu yetkililerine teslim edildi.



Kimliği henüz belirlenemeyen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.