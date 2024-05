Activision, Call of Duty Black Ops 6'yı onayladı

Video oyun dünyasının dev ismi Activision, merakla beklenen bir sonraki Call of Duty oyununu resmi olarak duyurdu. Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu yeni yapım, geliştirilmiş grafik motoruyla şimdiye kadarki en gerçekçi ve detaylı Call of Duty oyunu olacak.

CALL OF DUTY BLACK OSP 6 RESMEN GELİYOR

Call of Duty'nin resmi X/Twitter gönderisinde "Black Ops serisinin yeni ve karanlık bir bölümü başlıyor. Call of Duty Black Ops 6" sözlerine yer verildi. Daha önce paylaşılan üç kurt başı içeren bir amblem ise bir sonraki oyunla bağlantılı olan 2023 yılında çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare 3'teki dosyalarla eşleşiyor.

Henüz oyunun diğer detayları açıklanmadı, ancak Xbox Games Showcase'den sonra daha fazla bilginin aktarılması bekleniyor.

Güvenilir Call of Duty fan sayfası CharlieIntel, yakınlaştırıldığında "Gulf" kelimesini turuncu harflerle gösteren başka bir teaser resmi yayınladı. Bu, Black Ops 6'nın dedikodulara uygun olarak Körfez Savaşı sırasında geçeceğini öne sürüyor.

BLACK OPS 6'DAN İLK TEASER GELDİ

Aşağıda yer alan teaser'da ise bir grup insanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde bulunan Mount Rushmore dağını tahrip ettiği gösteriliyor.

Hayranlara verecek daha fazla detayı olmasa da, 9 Haziran 2024'te Microsoft'un Xbox Games Showcase etkinliği sırasında oyunun ayrıntılı bir incelemesi gelecek. Aynı teaser görseli, "sevilen bir serinin bir sonraki oyununa özel, derinlemesine bir bakış" vaadi ile birlikte paylaşıldı.

Call of Duty Black Ops 6'nın ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor, ancak oyunun PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 konsollarında çıkış yapması bekleniyor.