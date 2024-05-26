Üye Girişi
Haberler

Activision, Call of Duty Black Ops 6'yı onayladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Call of Duty serisinin geliştiricisi Activision, resmi X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Black Ops serisinin yeni oyunu Black Ops 6'yı resmen duyurdu. Oyunun tanıtımı ise 9 Haziran'da Xbox Games Showcase etkinliği sırasında gerçekleşecek.

Video oyun dünyasının dev ismi Activision, merakla beklenen bir sonraki Call of Duty oyununu resmi olarak duyurdu. Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu yeni yapım, geliştirilmiş grafik motoruyla şimdiye kadarki en gerçekçi ve detaylı Call of Duty oyunu olacak.

CALL OF DUTY BLACK OSP 6 RESMEN GELİYOR

Call of Duty'nin resmi X/Twitter gönderisinde "Black Ops serisinin yeni ve karanlık bir bölümü başlıyor. Call of Duty Black Ops 6" sözlerine yer verildi. Daha önce paylaşılan üç kurt başı içeren bir amblem ise bir sonraki oyunla bağlantılı olan 2023 yılında çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare 3'teki dosyalarla eşleşiyor.

Henüz oyunun diğer detayları açıklanmadı, ancak Xbox Games Showcase'den sonra daha fazla bilginin aktarılması bekleniyor.

Activision, Call of Duty Black Ops 6'yı onayladı

Güvenilir Call of Duty fan sayfası CharlieIntel, yakınlaştırıldığında "Gulf" kelimesini turuncu harflerle gösteren başka bir teaser resmi yayınladı. Bu, Black Ops 6'nın dedikodulara uygun olarak Körfez Savaşı sırasında geçeceğini öne sürüyor.

BLACK OPS 6'DAN İLK TEASER GELDİ

Aşağıda yer alan teaser'da ise bir grup insanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde bulunan Mount Rushmore dağını tahrip ettiği gösteriliyor.

Hayranlara verecek daha fazla detayı olmasa da, 9 Haziran 2024'te Microsoft'un Xbox Games Showcase etkinliği sırasında oyunun ayrıntılı bir incelemesi gelecek. Aynı teaser görseli, "sevilen bir serinin bir sonraki oyununa özel, derinlemesine bir bakış" vaadi ile birlikte paylaşıldı.

Call of Duty Black Ops 6'nın ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor, ancak oyunun PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 konsollarında çıkış yapması bekleniyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Activision Blizzard Call Of Duty Twitter xbox Gamegar Haberler

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Bakmadan Geçme

Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 26 Mayıs hangi burç? 26 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Mayıs tarihi hangi burç olur?
Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti

Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title