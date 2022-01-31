Galatasaraylılar yeni başkanını çoktan seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, kredisini erken tüketti. Fatih Terim'in ayrılığı, yönetim kurulundaki istifalar ve transfer politikası gibi birçok olayda Elmas, taraftarı karşısına aldı.

GEDSON TRANSFERİNE KATKI

Sezon başında Galatasaray'a sponsor olan Nef'in Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un, Gedson transferinde devreye girdiği konuşuluyor. Timur'un kulübe sağladığı sponsorluk dışında Gedson için ayrıca destek olacağı iddia edildi.

"BAŞKAN OL"

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, her yönetime destek olan Erden Timur'un koltuğu devralmasını istiyor. Başkan Burak Elmas da, "Gönlümdeki başkan adayım Erden Timur'dur" açıklaması yapmıştı.

"BENİM KOLTUĞUMU ALSIN"

Sezon başında Nef ile yapılan sponsorluk anlaşmasında Burak Elmas, Erden Timur için, "Kendisini tanıyarak ne kadar iyi bir Galatasaraylı ve Galatasaray'a ne kadar yakışan bir insan olduğunu görerek ümit ediyorum ileride, zamanı kendisine kalmak suretiyle, tabii ki Galatasaray üyelerinin teveccühü ve kararıdır, umarım benim olduğum koltukta bir gün onu görmek bana nasip olur. Çok gurur duyarım" ifadelerini kullanmıştı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar: