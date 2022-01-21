Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları çıldırttı! Deniz Ateş Bitnel'den olay yorum

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçına Atilla Karaoğlan atandı. İki takım taraftarları da bu isme karşı çıktı. Ancak Galatasaraylılar çok daha ağır tepkiler gösterdi. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel bu atama için, "Eyvah eyvah" yorumunu yaptı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN YARDIMCILAR

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Onur Özütoprak görevlendirildi.

Süper Lig'de 23. haftada oynanacak maçların hakemleri ise şöyle;

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

Adana Demirspor-Karagümrük: Suat Arslanboğa

Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler

Kasımpaşa-Kayserispor: Halil Umut Meler

Hatayspor-Rizespor: Sarper Barış Saka

Altay-Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

Giresunspor-Alanyaspor: Mert Güzenge

Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol

Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

TEPKİ YAĞIYOR

Galatasaray taraftarları Atilla Karaoğlan ismiyle çılgına döndü. Sert paylaşımlara Trabzonsporlu taraftarlar da katıldı. Trabzonsporlu taraftarlar, "Kollanan siz olacaksınız" yorumları bıraktı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel bu atama için, "Atilla Karaoğlan mı? Eyvah Eyvah!" paylaşımı yaptı. Ortalık iyice karıştı.

İşte sosyal medyadaki hakem tepkileri:

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