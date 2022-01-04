Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duran futbolcular, idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı. Çalışma, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ile Fatih Öztürk'ün tedavi ve izolasyon süreci sürüyor. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin de tedavisine devam edildi.

Galatasaray, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

 Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor

Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor

 Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, taraftarların yüreğine su serpti

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, taraftarların yüreğine su serpti

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title