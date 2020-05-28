GALATA KULESİ VE KÖPRÜLER AZERBAYCAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE AYDINLATILDI - 2
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GALATA KULESİ VE KÖPRÜLER AZERBAYCAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE AYDINLATILDI - 2

AZERBAYCAN'da cumhuriyetin ilanının 102. yılı olması nedeniyle İstanbul'da Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

28.05.2020 02:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 02:36

AZERBAYCAN'da cumhuriyetin ilanının 102. yılı olması nedeniyle İstanbul'da Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Gece dışarıda olan İstanbullular ise aydınlatılan eserlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Azerbaycan, cumhuriyetin ilanının 102. yılını kutluyor. İstanbul'da önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan Galata Kulesi ile köprüler de Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı. Galata Kulesi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün aydınlatılması ise İstanbulluların dikkatlerinden kaçmadı. Çok sayıda vatandaş eserlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GALATA KULESİ VE KÖPRÜLER AZERBAYCAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE AYDINLATILDI - 2

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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