Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker TakpakDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, KayodeHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Chebake, Karim...
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Kayode
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Zeki Yavru, Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmed Ildiz, Fofana, Tetteh
Sarı kart: Dk. 28 Hadebe (Helenex Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
3. dakikada Fajr'ın pasında sol kantta topla buluşan Gradel'in, ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
13. dakikada Kayode'nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında, Hakan Arslan kafayı vurdu. Top kale direğinin üzerinden auta gitti.
17. dakikada Fofana'nın sol kanattan attığı uzun pasta topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
33. dakikada defansın kısa pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
35. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.
39. dakikada Gradel'in pasında topla buluşan Fajr'ın sert şutunu kaleci Ertaş Özbir, iki hamlede güçlükle kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya