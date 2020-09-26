Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

26.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:55
Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 2. haftası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen üç maç dışında tamamlandı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 2. haftası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen üç maç dışında tamamlandı.

Ligde 4 grupta alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Fatsa Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-0

Ofspor-1877 Alemdağspor: 1-1

Kemerspor 2003-Artvin Hopaspor: 1-2

Payasspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Nevşehir Belediyespor: 2-1

Belediye Derincespor-Manisaspor: 1-0

Diyarbekirspor-Bucaspor 1928: 1-2

2. Grup

Tokatspor-İskenderun FK: 1-1

Yozgatspor 1959 FK-Yomraspor: 1-2

Tekirdağspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Halide Edip Adıvarspor-Belediye Kütahyaspor: 2-1

Çengelköy-Kahta 02 Spor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Ceyhan Spor: 6-0

Darıca Gençlerbirliği-Fethiyespor: 2-1

3. Grup

Arhavispor-Yalovaspor: 2-2

Çarşambaspor-Elazığ Karakoçan FK: 1-1

Batman Petrolspor-Isparta 32 Spor: 3-1

Somaspor-Gölcükspor: 1-0

Şile Yıldızspor-Osmaniyespor FK: 2-1

İçel İdmanyurdu-Erbaaspor: 3-0

4. Grup

Adıyaman 1954 Spor-Alanya Kestelspor: 1-1

Kozan Spor FK-Düzcespor: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadolu-Sultanbeyli Belediyespor: 2-0

Muğlaspor-52 Orduspor FK: 0-1

Bergama Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Modafen-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 0-2

2. Grup'ta Ağrı 1970 Spor-Mardin Fosfatspor, 3. Grup'ta Çatalcaspor-Cizrespor ve 4. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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