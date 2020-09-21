Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da, son 24 saatte 5 bin 298 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
21.09.2020 21:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:56

Fransa'da, son 24 saatte 5 bin 298 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı önceki günlere göre düşüş gösterdi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 5 bin 298 artışla 458 bin 61'e yükseldi, 53 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 338'e ulaştı.

Hastanelerde tedavi gören 4 bin 103 kişiden 638'i yoğun bakımda bulunurken iyileşenlerin sayısı ise 426 artışla 93 bin 8'e yükseldi.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Yeni önlemler

Fransa'nın Rhone bölgesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında, valilik tarafından yeni önlemler alındı. Buna göre büyük etkinliklerde izin verilen seyirci sayısı 5 binden bine indirildi, kamusal alanlarda akşam 20.00 ila sabah 06.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklandı ve yaşlı bakımevlerine yapılacak ziyaretlere sınırlamalar getirildi.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülkede 1 Eylül'de açılan okullarda uyulması gereken sağlık protokolü gevşetilerek, bir öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde okulda ders verilmeye devam edebileceği belirtildi.

Açıklamada, en az 3 öğrencinin Kovid-19'a yakalanması halinde okulun kapatılması gerektiği ifade edildi. Ülkede şimdiye kadar 89 okul kapatıldı.

Ulusal Tıp Akademisi tarafından yapılan açıklamada da Kovid-19'la mücadele bağlamında sağlık çalışanlarına grip aşısının zorunlu tutulması konusunda çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, sağlık çalışanları arasında çok sayıda kişinin Kovid-19'a yakalanması halinde hastanelerde Kovid-19 ile mücadeleyi riske atacağı, bu nedenle bunun önüne geçmek için sağlık çalışanlarının grip aşısı vurulması gerektiği ifade edildi.

Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da, 19 Eylül'de, 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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