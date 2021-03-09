Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 360 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 360 kişi hayatını kaybetti

09.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:10
Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 360 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 360 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 360 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 bin 327 artışla 3 milyon 909 bin 560'a yükseldi.

Son 24 saatte 360 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 88 bin 959'a çıktı.

Hastanelerde 3 bin 849'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 195 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 265 bin 295'e ulaştı.

Aşı yapılanların sayısı 3 milyon 978 bin 421'e çıktı

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 3 milyon 978 bin 421'e çıktı, bunlardan 1 milyon 988 bin 752'sine ikinci doz aşı vuruldu.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının aşılanmamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Şimdiye kadar sağlık çalışanlarının 3'te 1'inin aşılandığını ifade eden Attal, sağlık çalışanlarına aşının zorunlu hale gelebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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