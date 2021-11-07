Final Fantasy 14: Endwalker Aralık Ayına Ertelendi

23 Kasım'da gelmesi beklenen Final Fantasy 14: Endwalker genişleme paketi Naoki Yoshida'nın kararıyla Aralık ayına ertelendi.

Dün Final Fantasy 14 için yapılan yaklaşık 7 saatlik canlı yayın etkinliği oyunun yeni genişleme paketindeki içerikleri hayranlara tanıtarak heyecanı artırırken bir yandan da verilen erteleme haberiyle oyuncuları üzdü. 2 hafta ertelenen Final Fantasy 14: Endwalker çıkış tarihi 23 Kasım'dan 7 Aralık'a ertelenmiş oldu. Oyun yapımcısı ve yönetmen Naoki Yoshida oynanış ve hikaye üzerine yapılan aşırı vurgunun oyunun çıkış versiyonunun dengesiz olmasına yol açtığını belirterek bunun için kendini sorumlu tuttuğunu ve bunun kendi tarafında bir bencillik olduğunu söyledi.

Yoshida, Final Fantasy 14: Endwalker'ın diğer ertelenme sebeplerini de Final Fantasy 14 blogundaki bir yazıda detaylı olarak paylaştı. Ayrıca oyunu oynamak için işten izin almak gibi şeyler yapan oyuncuların da özel bir özrü hak ettiklerini söyledi.

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