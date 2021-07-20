Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı

Anadolu Ajansı / Filistinli Müzik Grubu Off - Haberler | Güncel

Filistinli müzik grubu Off-Stage Band'ın, Filistin halkından Türk halkına ve hükümetine, çocuklara ve büyüklere, yaşlılara ve kadınlara bir selam olması için hazırladığı belirtilen şarkı, Filistin Devlet Televizyonu'nda yayınlandı.

Filistinli müzik grubu Off-Stage Band'ın, Filistin halkından Türk halkına ve hükümetine, çocuklara ve büyüklere, yaşlılara ve kadınlara bir selam olması için hazırladığı belirtilen şarkı, Filistin Devlet Televizyonu'nda yayınlandı.

Ramallah'ta bulunan Off-Stage Band kurucusu Nermin Safi, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl kutlanacak bayramlar için bir şarkı hazırladıklarını belirtti.

Safi, Filistin halkından Türk halkına ve hükümetine, çocuklara ve büyüklere, yaşlılara ve kadınlara bir selam olması amacıyla hazırladıkları şarkının, Filistin Devlet Televizyonu'nda yayınlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ve Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezinin (YEE) destek sağladığını aktaran Safi, şarkıyı genç şarkıcı Noura Abu Madi'nin seslendirdiğini söyledi. Safi, şarkıya Kudüs YEE Müdürü Reha Ermumcu'nun da kanunuyla eşlik ettiğini kaydetti.

Safi, Ramazan Bayramı'nda yayınlamayı düşündükleri şarkının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Kurban Bayramı'nda yayınlamayı kararlaştırıldıklarını belirterek, "Şarkının klibinde yer alan çocukların da katılımıyla bayramın ilk günü 10.30'da Filistin Devlet Televizyonu'nda yayınlanacaktır. Bu proje aynı zamanda Filistin Kültür Bakanlığının himayesinde yürütülmüştür." açıklamasında bulundu.

Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı
Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı
Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı
Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filistinli Müzik Grubu Off

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hülya Avşar Hande Yener Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Balotelli Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 14:09:11. #1.16#

title