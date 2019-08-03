Filistinli hacı adayları Mekke'ye ulaştı

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, 6 bin 600 kişiden oluşan Filistinli hacı adaylarının tamamının Suudi Arabistan'a ulaştığını açıkladı.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nden toplamda 6 bin 600 kişiden oluşan Filistin hac kafilesinin tamamının Mekke'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, hacıların bir kısmının Ürdün üzerinden havadan ve karadan, bir kısmının da hava yoluyla Mısır üzerinden Suudi Arabistan'a gittiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli şehit ailelerinden yaklaşık bin kişiye özel kontenjan açtığı aktarılan açıklamada, Riyad'ın özel davetlisi bu şehit ailelerinin de salı ve çarşamba günü kutsal topraklara ulaşacağı vurgulandı.

Kaynak: AA