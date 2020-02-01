Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti
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Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti

01.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:37
Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı 'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' planından sonra ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı. Abbas ayrıca ABD ile de güvenlik dahil tüm ilişkileri dondurduğunu açıkladı.


Filistin Devlet Başkanı Abbas ayrıca "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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