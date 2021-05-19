Filistin'in Belgrad Büyükelçisi Nabhan ülkesine destek mesajı gönderdi
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Filistin'in Belgrad Büyükelçisi Nabhan ülkesine destek mesajı gönderdi

Filistin'in Belgrad Büyükelçisi Nabhan ülkesine destek mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic - Haberler | Güncel

Filistin'in Belgrad Büyükelçisi Mohammed Nabhan, İsrail'in ülkesinde yaptığı saldırıları kınayarak çatışmaların bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Filistin'in Belgrad Büyükelçisi Mohammed Nabhan, İsrail'in ülkesinde yaptığı saldırıları kınayarak çatışmaların bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Nabhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e saldırılarına son vermesi çağrısında bulunarak, "Tek çözüm bu. Arkasından da uluslararası kurumların liderliğinde müzakereler başlamalı. İsrail tüm Filistin topraklarından çekilmeli. Buna Batı Şeria, Gazze şeridi ve Doğu Kudüs dahil." dedi.

Filistinliler için barış sağlanmadan Orta Doğu'nun sakinleşmeyeceğini vurgulayan Nabhan uluslararası kurumların yaşananlara daha ciddi bakması gerektiğini söyledi.

Nabhan, Filistin halkının yıllardır İsrail'in zulmüyle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "İsrail hem ülkemizi hem de haklarımızı inkar ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bile İsrail'i çözümleri uygulamaya ikna edemiyor zira, İsrail'in ABD koruması var." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkının en kısa zamanda barışa kavuşması ve çatışmaların sona ermesi temennisinde bulunan Nabhan sadece sağlanacak barışın halkları ayakta tutabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic

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