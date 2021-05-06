Filipinler'deki Müslüman Bangsamoro Özerk Yönetimi'nde 2021'in ilk çeyreğinde 4 binden fazla işletme kuruldu
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Filipinler'deki Müslüman Bangsamoro Özerk Yönetimi'nde 2021'in ilk çeyreğinde 4 binden fazla işletme kuruldu

Filipinler'deki Müslüman Bangsamoro Özerk Yönetimi'nde 2021'in ilk çeyreğinde 4 binden fazla işletme kuruldu
Anadolu Ajansı / Pizaro Gozali Idrus - Haberler | Ekonomi

Filipinler'in güneyinde bulunan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), 2021'in ilk çeyreğinde 4 bin 740 işletme kurulduğunu açıkladı.

Filipinler'in güneyinde bulunan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), 2021'in ilk çeyreğinde 4 bin 740 işletme kurulduğunu açıkladı.

Ticaret, Yatırım ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde açılan işletme sayısında 2020'ye göre yüzde 300 artış olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ticaret, Yatırım ve Turizm Bakanı Abuamri Taddik, ticari hayatına başlayan 4 bin 740 işletmenin yaklaşık 8,8 milyon dolar değerinde yatırım ve istihdam ürettiği bilgisini paylaştı.

Taddik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini sürdürdüğü dönemde büyüyen kilit sektörler arasında finans, sigortacılık, inşaat, ulaşım, sağlık ve yemek hizmetlerinin yer aldığını kaydetti.

5 milyona yakın nüfusun bulunduğu özerk bölgede, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİCK) ile Filipinler ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmış, Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla kabul edilen anayasa sonrası "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Özerk yönetim

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pizaro Gozali Idrus

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