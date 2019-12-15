Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü
Haberler » Güncel » Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü - Haber

Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü

Filipinler'in Davao kentinde bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

15.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:48
Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü

'in Davao kentinde bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Mindanao adasında bulunan Davao kentinin 61 kilometre güneybatısı olduğu ve yerin 28.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde binaların yıkılması sonucu 6 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - MANILA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler