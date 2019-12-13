FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası sona erdi

13.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:54

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk kez düzenlenen FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası'nda Avrupa kıta takımı şampiyonluğa ulaştı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) desteğiyle, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen kupaya 24 ülkeden görme, işitme ve fiziksel engelli sporcular katıldı.

En az bir kadın sporcunun yer aldığı altışar kişilik takımlar, Türkiye, Rusya, Almanya, Hindistan, Kazakistan, Venezuela, Polonya ve Zambiya gibi ülkelerden gelen sporculardan oluştu ve şampiyonada Afrika, Amerika, Avrupa ve Asya karma takımları mücadele etti.

Ev sahibi Türkiye'den ve sponsor ülke Rusya'dan oluşan Rusya-Türkiye takımı da Türk-Rus dostluğu adına satranç masasında şampiyonluk için ter döktü.

5 tur boyunca çekişmeli mücadelelere sahne olan FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası'nda Avrupa takımı şampiyonluğa ulaşırken, Asya takımı ikinci, Amerika takımı üçüncü, Rusya-Türkiye takımı dördüncü oldu. Afrika takımı ise turnuvayı beşinci olarak tamamladı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuvanın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok özel bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını kaydederek, engelli sporcuların gösterdiği azmin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Tulay, turnuvanın engelleri kaldırdığına şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önce Mersin'de yine FIDE ve Rosatom desteğiyle düzenlediğimiz FIDE Mersin Satranç Festivali ile yaşayan efsane Büyük Usta Karpov'u satrançseverlerle buluşturduk. Bu buluşmadaki heyecanı bu kupa ile Ankara'da devam ettirdik. FIDE ile birlikte ilk defa düzenlediğimiz bu şampiyonanın engelleri nasıl kaldırdığına şahit olduk. Dostluk, barış ve centilmenlik dolu mücadeleler izledik. Müthiş mücadelelere sahne olduk. Türkiye ile Rusya'nın aynı takımda mücadele etmesi de Türk-Rus dostluğunu göstermesi açısından bizler için çok anlamlıydı. Dünyanın farklı kıtalarından gelen özel sporcuların yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değerdi. Böylesine sıcak ve samimi bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmemize destek oldukları için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumuna ve bu kupanın Türkiye'de yapılmasını sağlayarak, FIDE içindeki en güvenilir ortaklardan birisi olmaya devam ettiğimizi gösterdikleri için FIDE'ye bir kez daha teşekkür ediyorum."

Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve TSF Asbaşkanı Ayşe Kardaş Ergezen ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu anlamlı program vesilesiyle aranızda hem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı hem de TSF Asbaşkanı olarak bulunmaktan çok mutluyum. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir ve biz biliyoruz ki engeller sadece zihinlerdedir. Biz bakanlık olarak sporun ve sporcunun her daim yanındayız. Böylesine kıymetli bir programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve özellikle federasyon başkanımız Gülkız Tulay'a teşekkür ediyor, bir başka programda aranızda olmak için sabırsızlanıyorum."

FIDE Asbaşkanı Akaki Lashvili ise "Engellilerin FIDE'nin ana önceliklerinden birisi olduğunu ifade etmekten çok mutluyum. Engelli satrancı adına gerçek bir şölendi. Gelecek yıl ise Rusya'nın Hantı-Mansiysk şehrinde 150'den fazla sporcunun katılacağı Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Böyle bir organizasyon daha önce hiç yapılmamıştı. Bu turnuvanın düzenlenebilmesi için katkıda bulunan herkese minnettarız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA