F.Bahçe, Antalya deplasmanında 3 puan peşinde! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. İlk 6 haftada forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti de Antalyaspor maçı kamp kadrosunda kendine yer buldu.

GUSTAVO KART SINIRINDA

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Kudriashov, Naldo,Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.