Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da felç geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da felç geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Ediniline bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde ikamet eden 72 yaşındaki Hasbi T., felç geçirdi. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Hasbi T.'nin Samsun'da bulunan Gazi Devlet Hastanesine sevkine karar verildi. Yaşlı adam için Samsun'da havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Kavak ilçesine giderek Hasbi T.'yi alıp Samsun'daki hastaneye yetiştirdi.

Kaynak: İHA