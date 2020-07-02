Eyüpsultan'da sosyal mesafeli mülakat
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Eyüpsultan'da sosyal mesafeli mülakat

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturdu.

Eyüpsultan'da sosyal mesafeli mülakat
02.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:26

  Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturdu. Yoğun katılımın yaşandığı mülakat, sosyal mesafe gözetilerek yapıldı.

Kovid-19 nedeniyle yüz yüze iş görüşmelerine ara verilmişti. Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), pandemi sonrası yüz yüze ilk mülakatını Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) gerçekleşen mülakata 350 vatandaş katıldı.

MASKELİ, MESAFELİ TEDBİRLİ MÜLAKAT

Yoğun katılımın yaşandığı mülakatta, sosyal mesafe gözetilerek tüm tedbirler alındı. Gelen misafirlere ilk olarak sıra numarası verildi. Ardından misafirler dezenfektan kullanarak mülakata alındı.

"ALINAN TEDBİRLERDEN DE OLDUKÇA MEMNUN KADIM"

Mülakata gelen Erhan Bulut, "Mülakat güzel geçti, steril bir ortamda görüşme yaptık. İş bulma konusunda bizlere yardımcı olunmasından mutluluk duydum". Mülakata katılan üniversite öğrencisi Recep Sefa Deniz ise, "Eyüpsultan Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerden de oldukça memnun kaldım" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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