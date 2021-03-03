Evinin bahçesinde ağaç kabukları ve yosundan hayvan figürleri yapıyor

Amasya'da, eski inşaat ustası Atilla Badem'in, evinin bahçesine yaptığı hayvan figürleri ilgi çekiyor.

Uzun yıllar Ankara'da çalışan Badem, 5 yıl önce yıl önce memleketi Gümüşhacıköy ilçesine bağlı İmirler köyüne yerleşti.

Köyde, zaman zaman arazide gezerken gördüğü kurumuş ağaç ve yosunları toplayan Badem, bu doğal malzemeleri kullanarak evinin bahçesinde dinozor, geyik ve timsah figürleri yaptı.

Badem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyüne döndükten sonra sık sık dağlarda gezmeye başladığını söyledi.

Bu geziler sırasında gördüğü ağaç kabukları ve yosunların dikkatini çektiğini belirten Badem, "Bunlarla neler yapabilirim, diye düşünmeye başladım. Önce topladığım kabuklarla bir dinozor yaptım. Yaklaşık 15 gün sürdü. Annemin köyünde bir ceviz ağacını kestiler. Ben de alıp kendi köyüme getirdim. Ağacı ne yapabilirim, diye düşünürken gövdesinden sehpa çıkardım. Sonra at, fil, zürafa, maymun, boğa ve kadın figürleri yaptım. İşçiliğimi giderek geliştirdim." dedi.

Figürleri nasıl yaptığını anlatan Badem, şöyle devam etti:

"Önce iskeleti yapıyorum. Bunun için de esneyen fındık ve söğüt dallarını kullanıyorum. Bunları telle bağlayarak ilk olarak karkas kısmını çıkartıyorum. Daha sonra detayları çalışıyorum. Üzerlerine tane tane ağaç kabuklarını kaplıyorum. Tamamen işçilik önemli, kullanılan materyal önemli. Kimyasal kullanılırsa 100 yıl da gidebilir. Ben kabuk, dallar ve dağ yosunu haricinde hiçbir şey kullanmıyorum."

Badem, köydeki arkadaşlarının ve çocukların, kendisini merakla izlediklerini ifade ederek, "Çok güzel tepkiler alıyorum. Neredeyse birebir gerçek gibi duruyor yaptığım hayvan figürleri. Bunun sebebi ise tamamen kullandığım ağaç kabukları ve dağ yosunlarından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Badem, ayrıca ağaçtan lamba ve çeşitli eşyalar da yaptığını kaydetti.

Hayvan figürlerini inceleyen çocuklardan Demir Demirci ve Zeynep Karatepe de dinozoru çok beğendiklerini, gerçek gibi durduğunu ifade ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci