Evinde baktığı kuzular için çeyiz sandığından yuva yaptı

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Zülel Bilgiç Beycan, anneleri olmadığı için aldığı kuzulara evinde babaannesinden kalma çeyiz sandığı içinde bakıyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Zülel Bilgiç Beycan, anneleri olmadığı için aldığı kuzulara evinde babaannesinden kalma çeyiz sandığı içinde bakıyor.

Atatürk Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan iki çocuk annesi Zülal Bilgiç Beycan, hayvan pazarında anneleri olmayan üç kuzu görerek bakıma muhtaç hayvanları satın aldı.

Kuzulara havaların soğuk olması nedeniyle evinde bakmaya başlayan Beycan, "Karagözlü", "Umut" ve" Feride" adını verdiği kuzulara çocuklarının eski kıyafetlerini giydirerek biberonla beslemeye başladı.

Kuzularıyla aynı evde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Beycan, onlar için babaannesinden kalan 70 yıllık çeyiz sandığından yuva yaptığını anlattı.

Beycan, kuzuları büyüyünce bahçeye alacaklarını, hayvancılıkla uğraşmayı düşündüklerini ifade etti.

1- Beycan: Ziraat teknikeriyim ufak tefek hayvancılık yapmaya karar verdik eşimle. Sonra hayvan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir