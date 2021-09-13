EVİN BAHÇESİNDEKİ ÇALILIK YANGINI EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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EVİN BAHÇESİNDEKİ ÇALILIK YANGINI EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan ot ve çalılık yangınına müdahale eden güvenlik görevlileri yangını büyümeden söndürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan ot ve çalılık yangınına müdahale eden güvenlik görevlileri yangını büyümeden söndürdü.

Muratpaşa İlçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan evin bahçesindeki ot ve çalılıklar, saat 15.00 sıralarında yanmaya başladı. Bahçedeki yangına, yan tarafta bulunan bankanın ve iş merkezinin güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

EVİN BAHÇESİNDEKİ ÇALILIK YANGINI EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

EVİN BAHÇESİNDEKİ ÇALILIK YANGINI EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

EVİN BAHÇESİNDEKİ ÇALILIK YANGINI EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

EVİN BAHÇESİNDEKİ ÇALILIK YANGINI EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
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Haber: EVİN BAHÇESİNDEKİ ÇALILIK YANGINI EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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