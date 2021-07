#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ'NİN GÖNÜL ELİ BU SEFER ARHAVİ'YE UZANDISosyal Belediyecilik ve Yeni Nesil Belediyecilik uygulamalarıyla öncü ve örnek olan, Altınordu'luların sevgisini merhametini paylaşma ve dayanışması ile gönül ve kardeşlik elini ülke içerisinde birçok noktaya hatta sınır ötesine...

ALTINORDU BELEDİYESİ'NİN GÖNÜL ELİ BU SEFER ARHAVİ'YE UZANDISosyal Belediyecilik ve Yeni Nesil Belediyecilik uygulamalarıyla öncü ve örnek olan, Altınordu'luların sevgisini merhametini paylaşma ve dayanışması ile gönül ve kardeşlik elini ülke içerisinde birçok noktaya hatta sınır ötesine ulaştıran Altınordu Belediyesi, sel afetine maruz kalan Artvin'in Arhavi ilçesine de gönül köprüsü kurdu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla sel bölgesi Arhavi'ye giden 11 kişilik Altınordu Belediyesi sokak hayvanları arama kurtarma ve besleme ekibi can dostların imdadına yetişti. SELDE MAHSUR KALAN CAN DOSTLAR KURTARILDI VE MAMA DESTEĞİNDE BULUNULDU11 kişilik Altınordu Belediyesi sokak hayvanları arama kurtarma ve besleme ekibi Arhavi Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin de katıldıkları çalışmalar ile öncelikle selde mahsur kalan sevimli dostlarımızın kurtarılmalarını ve güvenli alanlara yerleştirilmelerini sağladı. Selden olumsuz etkilenen ve şehirde yiyecek bulmaları neredeyse imkansız hale gelen can dostları besleme çalışmaları da gerçekleştiren ekipler sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere mama stokları selden dolayı kullanılamaz hale gelen Arhavi Belediyesi'ne 1250 kilo kedi ve köpek maması desteğini de ulaştırdılar. Şehri yönetenlerle de görüşen Belediye ekipleri Başkan Aşkın Tören'in selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini de ilettiler. ALTINORDU BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA HEM ŞEHİRDE HEM BÖLGEDE HEM DE ÜLKEDE FARKINDALIK OLUŞTURDUAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in öncülüğünde 'Her Can Bize Emanet' bilinciyle bugüne kadar birçok farkındalık çalışmasına imza atan Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarına bakışı değiştirdi. Yapılan çalışmalarla hem şehirde hem bölgede hem de ülke genelinde büyük bir farkındalık oluşturan Altınordu Belediyesi özellikle pandemi sürecinde sevimli dostları hiç yalnız bırakmadı. ALTINORDU BELEDİYESİ 92 MAHALLEDE 153 MAMA VE BESLEME ODAĞI KURDUBaşkan Aşkın Tören'in talimatıyla başlayan çalışmalar kapsamında öncelikle 92 mahallede tespit edilen 153 noktaya sevimli dostlar için mama ve besleme odakları kuruldu. Sokak hayvanları için oluşturulan ekipler tarafından her gün şehrin 92 mahallesinde 153 mama odağı tek tek kontrol edilerek mama ve yem takviyeleri yapılıyor. Ayrıca yine sokak hayvanlarının yoğunlukla bulundukları noktalarda da besleme faaliyetleri kesintisiz sürdürülüyor. CAN DOSTLARA 60 TON 340 KİLO MAMA DAĞITILDIAltınordu Belediyesi bugüne kadar hiç yalnız bırakmadığı sevimli dostlara şehirde 60 TON 340 KİLGRAM mama ve yem desteğinde bulundu. 3 araç, 11 personel ve gönüllü hayvan severlerin de katılımıyla yıl boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalarda sadece besleme ile yetinmeyen ekipler gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, yaralı hayvanların tedavileri sağlanıp geçici bakım merkezlerine teslim ediliyor. Zaman zaman çocukların da dahil edildiği hayvan besleme faaliyetleriyle genç kuşaklara hayvan sevgisi de aşılanıyor. BİR İLKE İMZA ATILDI ATIK MALZEMELER KEDİ EVİ VE KÖPEK KULÜBELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜCumhurbaşkanlığımız himayelerinde yürütülen ve gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir doğa bırakmayı amaçlayan sıfır atık projesi kapsamında yapılan çalışmalarla atık malzemeler kedi ve köpekler için yuva oldu. Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde tamamen çalışanların emekleri ile üstelik sıfır maliyetle geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kedi ve köpek evleri ile sokak hayvanları için güvenli barınaklar oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla üretilen 12 adet kedi evi ve 60 adet anneli yavru köpek kulübesi şehrin muhtelif noktalarında can dostlara yuva olarak hizmet veriyor. BAŞKAN TÖREN, "SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"Şehirde belediyecilikten beklentileri değiştiren ve belediyeciliğe yeni bir boyut kazandıran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi. Artvin'in Arhavi ilçesinde ve bölgede yaşanan sel afetinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tören, "bizim milletimiz her zorluğu birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde kısa sürede aşmayı başarmıştır. Devletimiz orada yaşayan kardeşlerimizin tüm yaralarını saracak kudrettedir. Son günlerde bölgemizde yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. " şeklinde konuştu. 'Her Can Bize Emanet' sözünü şehirde bir anlayışa ve uygulama alanına dönüştüren Başkan Tören sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehrimizde can dostlarımız için kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalarla bir farkındalık ve toplumsal bir duyarlılık oluşturduğumuzu görmekten son derece memnunum. Aynı zamanda bu çalışmalarımıza kattığımız çocuklarımız ve gençlerimiz eliyle aslında gelecek kuşaklara da bir sevgi bir merhamet aşılayarak paylaşmayı bir arada olmayı ve yaratılmış her canı emanet bilip korumayı da öğretmiş oluyoruz. Bu alanda birçok yeniliklere ve ilklere de imza attık. Arhavi'de yaşanan üzücü sel afetinin hemen ardından ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Bu çalışmamız ile birçok can dostumuzun hayatının kurtarılmış olması yaralarının sarılması bizim için önemli. Bundan önce de ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel, deprem gibi afetlerde ekiplerimizi ve kardeşlik elimizi o bölgelere ve şehirlere uzattık. Milletimizin her derdini derdimiz kabul ediyor topyekün 83 milyon bir can anlayışıyla çalışıyoruz. Arhavi'de yaptığımız çalışma da umarım ve dilerim sokak hayvanları konusunda toplumda var olan farkındalık ve duyarlılığa katkı sağlar. Klasik belediyecilik hizmetlerimizi kesintisiz bir mesai ile sürdürürken sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik anlayışıyla hayatın her alanına dokunan çalışmalarımız da kesintisiz devam edecek" dedi. Arhavi'ye destekleri ve yapılan çalışmalar nedeniyle Arhavili yetkililer, vatandaşlar ve hayvanları koruma derneği yöneticileri Başkan Tören'e ve Altınordu Belediyesine "Bu zor günlerimizde bizi unutmayan ve özellikle sokak hayvanları ekibini göndererek sokaktaki canlara sahip çıkan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören'e teşekkür ediyoruz" sözleriyle teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre