ESOGÜ Halk Sağlığı Hemşireliği öğrencileri Covid-19 videosu hazırladı
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ESOGÜ Halk Sağlığı Hemşireliği öğrencileri Covid-19 videosu hazırladı

ESOGÜ Halk Sağlığı Hemşireliği öğrencileri Covid-19 videosu hazırladı
06.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:30

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Covid-19'u iki animatik film ile anlattılar.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Covid-19'u iki animatik film ile anlattılar. Videolarda belirtilere, etkilere ve alınabilecek önlemlere yer veriliyor.

Şeker, KOAH, kalp, kanser hastalarının sık sordukları sorularının cevaplandırıldığı videolarda hijyen kurallarını yerine getirmenin, sigarayı bırakmanın, sağlıklı beslenmenin ve uyku düzeninin önemine dikkat çekiliyor. Ruh sağlığını korumada; medya yayınlarına maruz kalmaktan kaçınılması, bedene iyi bakılması, yatmadan önce kısa egzersiz yapılması, güneş ışığından faydalanılması, zararlı alışkanlıklara karşı faydalı aktivitelere yönelinmesi, kişisel bakımın aksatılmaması, aktivitelerin planlanması tavsiye ediliyor. Yaşlı bireylere zamanın nasıl geçtiğini kaleme alma, olumlu şeyler düşünme; ebeveynlere de ev ortamında sosyalleşme imkanı sağlama, çocuk ile oyun oynama, kaliteli zaman geçirme önerilerinde bulunuluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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